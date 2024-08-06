Кроос: «Золотой мяч» — не та награда, к которой я стремился

Тони Кроос Фото: globallookpress.com
34‑летний Кроос завершил игровую карьеру после Евро-2024.
«Это не та награда, к которой я стремился. Но это не имеет никакого отношения к тому факту, что я никогда его не выигрывал.
В моей команде играли футболисты мирового уровня: Криштиану Роналду, Лука Модрич, Карим Бензема. Так что я помогал им в этом. Если бы мы стали чемпионами Европы, у меня был бы шанс», — цитирует Bild Крооса.
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Помимо «Реала», Кроос также защищал цвета мюнхенской «Баварии».