«Родина» — «КАМАЗ»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче четвертого тура Первой лигив родных стенах проиграласо счетом 0:1.

Автором единственного забитого мяча стал Давид Караев, который отличился на 90-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — КамАЗ 0:1 Гол: 0:1 Давид Караев (90') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Йорди Рейна, Musaev L., Ryadno M. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Роман Акбашев, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Роман Защепкин, Abdullaev S., Gorelov P., Gyurdzhan A., Kusyapov T. Предупреждения: Даниэль Мишкич (16'), Gyurdzhan A. (35'), Йорди Рейна (62'), Musaev L. (83'), Александр Клещенко (90+4')

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Таким образом, «КАМАЗ» смог набрать первые три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У «Родину»