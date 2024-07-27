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    «Черноморец» победил «Урал» в матче Первой лиги

    «Черноморец» — «Урал»: счет матча 3:2 (3:1), обзор голов

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    В мачте 3-го тура Первой лиги по футболу новороссийский «Черноморец» победил «Урал» со счетом 3:2.

    Мераби Уридия
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    Мераби Уридия

    На 9-й минуте счет открыл полузащитник Илья Ишков. Затем новороссийцы ответили тремя забитыми мячами. На 31-й минуте в свои ворота забил Лео Гогличидзе, а в компенсированное к первому тайма время отличились Мераби Уридия и Илья Родионов.

    Во втором тайме «Урал» смог лишь сократить отставание в счете усилиями Итало.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Урал 3:2
    Голы: 0:1 Илья Ишков (9'), 1:1 Лео Гогличидз (31'), 2:1 Мераби Уридия (45+1'), 3:1 Илья Родионов (45+3'), 3:2 Итало (53') Черноморец: Даниил Фролкин, Анри Чичинадзе, Иван Енин, Егор Иванов, Алан Хабалов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Даниил Фомин, Даниил Гурченко, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Итало, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Илья Ишков, Даниэль Мишкич, Алексей Каштанов Предупреждения: Егор Иванов (47'), Андрей Егорычев (54'), Даниил Фролкин (90+4')

    После трех туров у «Черноморца» три очка, «Урал» имеет на три больше.

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