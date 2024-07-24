Пименов: Соболеву надо добавлять в профессионализме

Экс-нападающий сборной Россиивысказался по поводу отстраненияот тренировок с первой командой.

«Нападающих мало в стране с русским паспортом. Все‑таки он качественный футболист. Хотя к этому сезону он подошел не в лучшей форме.

Надо от клуба отталкиваться. Клуб делает правильные вещи. Потому что последние матчи он провалил.

Соболеву надо добавлять в профессионализме. Ты действующий игрок "Спартака". И ты должен стиснуть зубы, отработать свой контракт до конца. Принеси результат и потом уже куда‑то переходи», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Соболев принял участие в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом», однако результативными действиями на поле не отметился.