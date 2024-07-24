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    Романо подтвердил информацию о предстоящем переходе Миранчука в «Атланту»

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    Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Алексей Миранчук близок к переходу из «Аталанты» в «Атланту».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    По данным источника, Миранчук в среду пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с американским клубом.

    Также отмечается, что «Аталанта» получит за российского футболиста 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Миранчук может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

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