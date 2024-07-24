Романо подтвердил информацию о предстоящем переходе Миранчука в «Атланту»

Известный инсайдерподтвердил, что близок к переходу из

По данным источника, Миранчук в среду пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с американским клубом.

Также отмечается, что «Аталанта» получит за российского футболиста 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Миранчук может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.