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    Стало известно, почему Карпин не вызывает Глушенкова в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит Локомотив
    Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал о конфликте главного тренера сборной России Валерия Карпина с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Был конфликт у Глушенкова с Карпиным. Определенная ситуация на скамейке запасных во время товарищеского матча. Уже не помню, что за товарняк.

    Была концовка игры, и Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков, я уж не знаю, как именно вербально там все это было, дал понять, что не собирается в самой концовке выходить.

    Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Ну вот он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает.

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    • Мне кажется, все равно это придет к какому-то консенсусу, и Глушенков будет играть. А может, и сам Глушенков понимает: "Блин, ну вот эти товарняки за сборную…". Есть какие-то более важные дела. Глушенков — довольно рациональный парень и очень прямой», — приводит слова Шнякина «Чемпионат».

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