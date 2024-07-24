Стало известно, почему Карпин не вызывает Глушенкова в сборную России

Комментаторрассказал о конфликте главного тренера сборной Россиис полузащитником «Зенита»

«Был конфликт у Глушенкова с Карпиным. Определенная ситуация на скамейке запасных во время товарищеского матча. Уже не помню, что за товарняк.

Была концовка игры, и Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков, я уж не знаю, как именно вербально там все это было, дал понять, что не собирается в самой концовке выходить.

Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Ну вот он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает.

Мне кажется, все равно это придет к какому-то консенсусу, и Глушенков будет играть. А может, и сам Глушенков понимает: "Блин, ну вот эти товарняки за сборную…". Есть какие-то более важные дела. Глушенков — довольно рациональный парень и очень прямой», — приводит слова Шнякина «Чемпионат».

Напомним, Глушенков вскоре после завершения минувшего сезона перешел из «Локомотива» в «Зенит».