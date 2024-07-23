Нигматуллин: У меня диссонанс между Глушенковым-футболистом и Глушенковым-человеком

Бывший вратарь сборной Россииоценил уровень игры новичкаатакующего полузащитника

«Дебют Глушенкова был хорошим. Видно, что он уверен в себе и чувствует себя в своей тарелке в "Зените".

Если он наладит взаимоотношения с болельщиками, которых нужно уважать, то вырастет в качестве футболиста.

Потому что футбол именно для болельщиков. Есть такая фраза: "На каждый роток не накинешь платок". Поэтому нужно быть более солиднее и зрелее. Но, видимо, это возрастное.

Просто гораздо приятнее наблюдать за футболистом, который вне футбольного поля вызывает уважение.

У меня сейчас диссонанс между Глушенковым-футболистом и Глушенковым-человеком. Когда это совпадет, то это будет отличный футболист.

И Валерий Георгиевич Карпин тоже ценит это, потому что он человек старой формации, поэтому предпочитает футболистов, которые уважают тренеров и болельщиков», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из «Локомотива».