ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
    Все новости спорта

    Нигматуллин: У меня диссонанс между Глушенковым-футболистом и Глушенковым-человеком

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил уровень игры новичка «Зенита» атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

    Руслан Нигматуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Нигматуллин

    «Дебют Глушенкова был хорошим. Видно, что он уверен в себе и чувствует себя в своей тарелке в "Зените".

    Если он наладит взаимоотношения с болельщиками, которых нужно уважать, то вырастет в качестве футболиста.

    Потому что футбол именно для болельщиков. Есть такая фраза: "На каждый роток не накинешь платок". Поэтому нужно быть более солиднее и зрелее. Но, видимо, это возрастное.

    Просто гораздо приятнее наблюдать за футболистом, который вне футбольного поля вызывает уважение.

  • Щелкает дубли, как семечки. «Зенит» с Глушенковым стал еще сильнее
  • Обзор спортивных СМИ на разгромную победу «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов»
  • 20/07/2024

    • У меня сейчас диссонанс между Глушенковым-футболистом и Глушенковым-человеком. Когда это совпадет, то это будет отличный футболист.

    И Валерий Георгиевич Карпин тоже ценит это, потому что он человек старой формации, поэтому предпочитает футболистов, которые уважают тренеров и болельщиков», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

    Напомним, Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из «Локомотива».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Киевляне зацепятся за положительный результат?
  • «Динамо» Киев — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • «Дифферданж» — «Ордабасы». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Карабах» добьётся крупной победы над соперником?
  • «Линкольн» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Дифферданж — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Лугано — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Уго Карабелли
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция (U23) — США (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры