Обухов высказался о конкуренции голкиперов в «Химках»

Голкиперрассказал о конкуренции среди вратарей в подмосковной команде.

«Работаем с вратарём Никитой Кокаревым. Это молодой перспективный парень, который ещё покажет себя. Он каждый раз в тренировочном процессе доказывает, что он сильнее.

Конкуренция была, есть и будет, от неё никуда не деться. Самое главное, что наш вратарский микроколлектив приятный и душевный», — сказал Обухов Чемпионату.

Напомним, что в 1-м туре российской Премьер-лиги «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем матче подмосковная команда сыграет против «Спартака» 28-го июля.