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    Сампаоли: Дембеле играет как аутист

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    Экс-наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли выступил с критикой в адрес вингера ПСЖ и сборной Франции Усмана Дембеле.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    «Дембеле играет как аутист. Он начинает розыгрыш сам и заканчивает его в одиночку. Он не умеет задействовать партнёров по команде, не даёт им возможности проявить себя.

    Он только и знает, как блистать индивидуальными действиями. У Мбаппе такое тоже бывает», — приводит слова Сампаоли So Foot.

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    • Напомним, что сборная Франции вылетела из Евро-2024 на стадии полуфинала, проиграв Испании со счетом 1:2. Дембеле провел на этом турнире 5 матчей и не отметился результативными действиями.

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