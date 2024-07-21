Сампаоли: Дембеле играет как аутист

Экс-наставник сборнойвыступил с критикой в адрес вингераи сборной

«Дембеле играет как аутист. Он начинает розыгрыш сам и заканчивает его в одиночку. Он не умеет задействовать партнёров по команде, не даёт им возможности проявить себя.

Он только и знает, как блистать индивидуальными действиями. У Мбаппе такое тоже бывает», — приводит слова Сампаоли So Foot.

Напомним, что сборная Франции вылетела из Евро-2024 на стадии полуфинала, проиграв Испании со счетом 1:2. Дембеле провел на этом турнире 5 матчей и не отметился результативными действиями.