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    «Юнион» выиграл Суперкубок Бельгии

    «Брюгге» — «Юнион»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Бельгия. Про Лига Юнион Брюгге
    «Юнион» обыграл «Брюгге» (2:1) в финальном матче Суперкубка Бельгии.

    «Юнион»
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    «Юнион»

    В составе брюссельской команды голы забили Кэмерон Пуэртас на 40-й минуте с пенальти и Федде Лейсен на 47-й минуте.

    Единственный гол у «Брюгге» забил Христос Дзолис на 79-й минуте.

    Футбол. Бельгия. Суперкубок
    Брюгге — Юнион 1:2
    Голы: 0:1 Кэмерон Пуэртас (пенальти) (40'), 0:2 Федде Лейсен (47'), 1:2 Христос Дзолис (79') Брюгге: Симон Миньоле, Брандон Мехеле, Каспер Нильсен (Рафаэль Оньедика, 56'), Уго Ветлесен (Густаф Нильссон, 56'), Ханс Ванакен, Антонио Нуса, Ферран Жутгла (Ромео Вермант, 79'), Христос Дзолис, Amine Et Taibi (Чемсдин Талби, 79'), Zaid Romero (Йорне Спилерс, 46'), Joaquin Seys Юнион: Антони Морис, Алессио Кастро-Монтес, Федде Лейсен, Коки Матида, Кевин Макаллистер, Кэмерон Пуэртас (Жан Тьерри Лазар, 79'), Хенок Теклаб (Каспер Терхо, 79'), Шарль Ванхаутте, Ноа Садики (Матиас Расмуссен, 68'), Деннис Эккерт (Promise Akinpelu, 68'), Элтон Кабангу (Анан Халаили, 90') Предупреждения: Zaid Romero (11'), Федде Лейсен (13'), Шарль Ванхаутте (42'), Ноа Садики (49'), Антони Морис (50'), Элтон Кабангу (58'), Каспер Терхо (90')

    В следующем матче «Юнион» сыграет против «Льерса» завтра, 21-го июля в рамках товарищеского противостояния. «Брюгге» встретится с «Мехеленом» 26-го числа в рамках 1-го тура чемпионата Бельгии.

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