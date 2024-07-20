«Локомотив» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч открытия нового сезона РПЛ

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.
Запасные: Митрюшкин, Другов, Самошников, Погостнов, Фассон, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сервели, Раков.
«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Данилин, Эльдарушев.
Запасные: Васютин, Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Москвичев, Джурасович, Болдырев, Пестряков, Дмитриев, Грибов, Тимошенко.
Матч «Локомотив» — «Акрон» состоится 21 июля в Москве, начало — в 15:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.