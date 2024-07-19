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    Латышонок: Очень хочу помочь «Зениту» сохранить чемпионство

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    Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, с каким настроем подходит к новому сезону.

    Евгений Латышонок
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    Евгений Латышонок

    Латышонок перешел в «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики».

    «Очень хочу помочь клубу сохранить чемпионство. Сделаю для этого все возможное.

    Понятно, что каждый соперник будет настраиваться на нас как на последний матч. Но это нормально для команды, которая уже столько лет на первом месте. Надо этому соответствовать и сохранять те позиции, которые есть у "Зенита". Я для того и переходил сюда, чтобы завоевывать трофеи», — сказал Латышонок «Известиям».

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    • В первом туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля в Самаре, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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