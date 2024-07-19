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    Кирьяков рассказал о проблемах «Динамо» перед матчем с «Факелом»

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    Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о проблемах «Динамо» перед матчем 1-го тура РПЛ против «Факела».

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    «Всегда в первых матчах фавориты, как правило играют немножко не так, как хотелось бы. Это связано с нервозностью, потому что старт нового чемпионата, поэтому матчи получаются скомканными. "Динамо" — фаворит в матче с "Факелом".

    Однако основная проблема клуба — это отсутствие основных футболистов из-за Кубка Америки, а также у игроков, наверное, остался психологический осадок после упущенного чемпионства. Жду, что будет непростой матч, но через это надо проходить, поэтому надо проявлять характер и забирать три очка, которые очень важны на старте сезона», — сказал Кирьяков Чемпионату.

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    • Напомним, что матч 1-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Факелом» состоится завтра, 20-го июля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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