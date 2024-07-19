Эрикссон: Управлять сборной Англии — это не работа, это радость

Бывший главный тренер сборной Англиивысказался о поиске нового наставника для английской команды.

«Самое главное — найти правильного человека, который сможет не только вывести команду в финальную часть, но и пройти всю дистанцию. А англичанин он или иностранец, я не думаю, что это должно иметь большое значение. Надо просто найти топ-тренера или молодого с хорошим будущим.

Каждые два года у вас есть шанс выиграть крупный турнир. На ЧМ-2026 будут те же топ-команды из Европы плюс Аргентина и Бразилия.

У Англии есть ядро ​​очень хороших игроков, которые будут совершенствоваться. Такие игроки, как Джуд Беллингем и Коул Палмер, будут все еще юными на чемпионате мира. Найти подходящего тренера — непростая задача, но я бы посоветовал назначить им любого, независимо от национальности. Управлять сборной Англии — это не работа, это радость», — написал Эрикссон в колонке для The Telegraph.

Напомним, что пост главного тренера сборной Англии стал вакантным после ухода Гарета Саутегейта. Англичане на Евро-2024 уступили Испании (1:2) в финале.