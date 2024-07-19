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    Эрикссон: Управлять сборной Англии — это не работа, это радость

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    Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон высказался о поиске нового наставника для английской команды.

    Свен-Еран Эрикссон
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    Свен-Еран Эрикссон

    «Самое главное — найти правильного человека, который сможет не только вывести команду в финальную часть, но и пройти всю дистанцию. А англичанин он или иностранец, я не думаю, что это должно иметь большое значение. Надо просто найти топ-тренера или молодого с хорошим будущим.

    Каждые два года у вас есть шанс выиграть крупный турнир. На ЧМ-2026 будут те же топ-команды из Европы плюс Аргентина и Бразилия.

    У Англии есть ядро ​​очень хороших игроков, которые будут совершенствоваться. Такие игроки, как Джуд Беллингем и Коул Палмер, будут все еще юными на чемпионате мира. Найти подходящего тренера — непростая задача, но я бы посоветовал назначить им любого, независимо от национальности. Управлять сборной Англии — это не работа, это радость», — написал Эрикссон в колонке для The Telegraph.

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