Глушаков: Буду играть, пока колени не сотрутся

Полузащитник «Химок»признался, что пока не задумывается о завершении карьеры.

«Почему в понедельник тренировался по индивидуальной программе? Ну только у мертвых, наверное, ничего не болит. Попали по икре, был небольшой ушиб.

Думаю, скоро уже буду в общей группе. В понедельник была проверочная тренировка после выходного, надо было проверить мышцы, так что все в порядке.

Я вообще не обращаю на возраст внимание. Люди играют на чемпионате Европы и в 39, и в 41. Для меня возраст не помеха.

Пока колени не сотрутся, буду играть в футбол. Люблю свое дело, а кому‑то что‑то доказывать и говорить на непонятные темы мне неинтересно.

Буду выходить на футбольное поле, выкладываться, а там уже результат увидите», — сказал 37-летний футболист, слова которого приводит «Матч ТВ».