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    Глушаков: Буду играть, пока колени не сотрутся

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что пока не задумывается о завершении карьеры.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Почему в понедельник тренировался по индивидуальной программе? Ну только у мертвых, наверное, ничего не болит. Попали по икре, был небольшой ушиб.

    Думаю, скоро уже буду в общей группе. В понедельник была проверочная тренировка после выходного, надо было проверить мышцы, так что все в порядке.

    Я вообще не обращаю на возраст внимание. Люди играют на чемпионате Европы и в 39, и в 41. Для меня возраст не помеха.

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    • Пока колени не сотрутся, буду играть в футбол. Люблю свое дело, а кому‑то что‑то доказывать и говорить на непонятные темы мне неинтересно.

    Буду выходить на футбольное поле, выкладываться, а там уже результат увидите», — сказал 37-летний футболист, слова которого приводит «Матч ТВ».

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