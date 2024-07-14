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    Кейн: Я бы отдал все, что сделал в своей карьере, за победу на Евро-2024

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    Капитан сборной Англии Гарри Кейн дал комментарий по поводу предстоящего финала Евро-2024 против Испании.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Не секрет, что я не выиграл ни одного командного трофея, и с каждым годом я всё больше мотивирован изменить это. Сегодня у меня будет шанс выиграть один из самых крупных трофеев, которые только можно выиграть, и войти в историю моей страны. Без сомнения, я бы отдал всё, что сделал в своей карьере, чтобы сегодня у меня был особенный вечер и победа. Это было бы самым невероятным чувством для профессионального футболиста.

    На последнем Евро всё закончилось тяжело, поэтому в нас ещё есть жажда победы и огонь в душе, чтобы на этот раз всё сложилось в нашу пользу, но мы также знаем, что это будет чрезвычайно тяжёлый вечер. Как сказал босс, всё сведётся к мелким деталям, которые нам удавалось совершенствовать на протяжении всего турнира. Нам это понадобится и даже больше в предстоящем финале», — приводит слова Кейна Sky Sports.

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