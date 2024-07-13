Кински: Симон лучше Пикфорда

Бронзовым призером Евро-2004, участником ЧМ-2006в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru высказался об игре вратарей на чемпионате Европы.

«Мамардашвили и Гюнок — лучшие? Стопроцентно соглашусь. Мамардашвили играл очень уверенно. Турок, как уже сказал, спас в конце игры с Австрией от стопроцентного гола. Против нашей сборной при 0:0 тоже решил эпизод, когда Юрасек вышел один на один. А стиль грузина похож на манеру испанца Уная Симона. Если вернусь к финальному матчу, Унай, наверное, лучше Пикфорда. Англичанин мне, честно, говоря, вообще не нравится. Здесь тоже вижу преимущество на испанской стороне.

Понятно, далеко выбегает из ворот. Но в этом и состоит философия испанцев. Да, была пара ошибок, но мне оправданный авантюризм по душе. И он не меняет своей манеры, всегда действует в одном и том же ключе», — сказал Кински.

Полностью интервью Кински можете прочитать по этой ссылке.