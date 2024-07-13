Горшков: Очень рад и горд, большая честь выступать за «Зенит»

Защитникподелился эмоциями после победы «сине-бело-голубых» в Суперкубке России над(4:2).

«Очень рад и горд. Большая честь выступать за эту команду, побеждать, приносить пользу. Я счастлив!

Что касается позиции, кто понимает, видит, что я при атаке часто захожу в середину. Это было при Осинькине. Могу попрессинговать, побегать. Сейчас это нужно было команде. Неприятно, что вышел, и мы пропустили. Слава богу, выиграли», — сказал Горшков Чемпионату.

Напомним, что новый сезон российской Премьер-лиги стартует 20-го июля. «Зенит» в 1-м туре сыграет против «Крыльев Советов».