ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонин Кински «Шанс Англии в Кейне и игре в воздухе». Антонин Кински — о фаворите финала Евро и лучших вратарях турнира
  • 22:34
    • «Зенит» уверенно выиграл Суперкубок России
  • 22:18
    • Сперцян может перейти в «Ланс»
  • 20:09
    • «Рубин» обыграл «Локомотив» в результативном матче
  • 18:14
    • Крейчикова обыграла Паолини и выиграла Уимблдон
  • 17:55
    • Тульский «Арсенал» победил «Черноморец» в первом матче сезона Первой лиги
    Все новости спорта

    Горшков: Очень рад и горд, большая честь выступать за «Зенит»

    Футбол Суперкубок России Футбол России Зенит Краснодар
    Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился эмоциями после победы «сине-бело-голубых» в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2).

    Юрий Горшков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Горшков

    «Очень рад и горд. Большая честь выступать за эту команду, побеждать, приносить пользу. Я счастлив!

    Что касается позиции, кто понимает, видит, что я при атаке часто захожу в середину. Это было при Осинькине. Могу попрессинговать, побегать. Сейчас это нужно было команде. Неприятно, что вышел, и мы пропустили. Слава богу, выиграли», — сказал Горшков Чемпионату.

  • «Зенит» — «Краснодар» 4:2. Онлайн
  • Дубль Глушенкова помог «Зениту» выиграть Суперкубок России
  • Вчера

    • Напомним, что новый сезон российской Премьер-лиги стартует 20-го июля. «Зенит» в 1-м туре сыграет против «Крыльев Советов».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания проведет мастер-класс для Англии в финале Евро-2024?
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Алькарас нокаутирует Джоковича в финале Уимблдона?
  • Алькарас — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Выиграет ли Аргентина Кубок Америки второй раз кряду?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Канада — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Бруске
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Родина — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры