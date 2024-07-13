«Зенит» — «Краснодар»: счет матча 4:2, обзор голов

«Зенит» Фото: ФК «Зенит»
В составе петербуржцев дубль оформил Максим Глушенков, еще по голу забили Родригао и Вендел. У краснодарцев отличились Никита Кривцов и Федор Смолов.
Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит — Краснодар 4:2
Голы: 1:0 Родриго (13'), 2:0 Вендел (33'), 3:0 Максим Глушенков (42'), 3:1 Никита Кривцов (65'), 4:1 Максим Глушенков (68'), 4:2 Фёдор Смолов (70') Предупреждения: Кевин Ленини (39'), Густаво Мантуан (85')
Таким образом, команда Сергея Семака завоевала первый трофей российского футбольного сезона.