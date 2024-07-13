Ди Мария рассказал, почему Месси лучше Роналду

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентинывысказался о сравнении

«Они вдвоём всё время думают только о победе. Но, в конце концов, лучший игрок — это тот, кто имеет больше "Золотых мячей", а у Месси их восемь. Поэтому для меня между ним и Криштиану существует определённая дистанция.

После многих лет пребывания в элите о них всё ещё говорят по всему миру, даже если они находятся в США и Саудовской Аравии. Конкуренция между ними позволила Ла Лиге развиваться и заставила всех полюбить футбол. С Месси американцы начинают заново открывать для себя футбол», — приводит слова Ди Марии AS.

Напомним, Роналду сейчас выступает за саудавский «Аль-Наср», а Месси — за американский «Интер Майами».