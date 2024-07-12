Президент Ла Лиги: «Барселона» близка к трансферу Уильямса

Президент Ла Лигивысказался о возможном трансфере нападающего

«Барса» действительно близка к тому, чтобы позволить себе выплатить сумму отступных за Нико Уильямса. Она сможет заплатить эту сумму, если будет соответствовать стандарту 1:1. Клуб близок к этому. Оборот «Барселоны» близок к € 1 млрд, поэтому она может быть в этом ряду претендующих на Уильямса«, — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость Нико Уильямса в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Ла Лиге 29 матчей, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что один из ведущих клубов Саудовской Аравии хочет подписать вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Стегена.