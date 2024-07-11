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    Радимов поделился ожиданиями от финала Евро-2024

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    Владислав Радимов высказался о финальном матче Евро-2024 между Испанией и Англией. По его мнению, в этом противостоянии всё решится в центре поля.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    В финале турнира Англия сыграет с Испанией.

    «В финале все решится в центре поля. У испанцев очень мобильная команда, они знают, когда надо вести, когда надо держать мяч, когда отдать. И у испанцев играет лучший футболист мира на своей позиции — Родри. Ему противостоять очень сложно. Все остальные его дополняют.

    Ольмо сейчас набрал какую‑то космическую форму. Поймал кураж, разворачивает между линиями — играет именно там, где необходимо. Именно Ольмо стал главной определяющей силой испанцев в атаке. В этом плане им (англичанам) надо не проиграть центр», — сказал Радимов на телеканале «Матч ТВ».

    Ранее Англия победила Нидерланды (2:1), а Франция с таким же счетом одолела Испанию.

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