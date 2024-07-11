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    Тренер сборной Колумбии: Аргентина — лучшая сборная мира, но мы будем стараться

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Колумбии Сборная Аргентины
    Тренер Колумбии Нестор Лоренсо высказался о предстоящем финале Кубка Америки против Аргентины.

    Нестор Лоренсо
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    Нестор Лоренсо

    «Мы будем стараться, как всегда. Колумбия всегда играла на победу.

    Аргентина — лучшая сборная мира, чемпион мира, действующий обладатель Кубка Америки, но мы будем стараться.

    Я никогда не испытывал этого раньше, не знаю. У меня есть близкое окружение, которое говорило, что это может произойти. Посмотрим, это будет очень здорово. Я буду противостоять игрокам, которых знаю всю свою карьеру.

    В 2014 году Хамес был бомбардиром, звездным игроком, но сейчас он очень хорошо играет, и ему помогает вся команда», — цитирует Лоренсо Caracol.

    Календарь и таблица Кубка Америки

    В финале Кубка Америки сборная Колумбии сыграет с Аргентиной. Матч пройдет 15 июля.

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