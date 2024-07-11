Тренер сборной Колумбии: Аргентина — лучшая сборная мира, но мы будем стараться

Тренер Колумбиивысказался о предстоящем финале Кубка Америки против Аргентины.

«Мы будем стараться, как всегда. Колумбия всегда играла на победу.

Аргентина — лучшая сборная мира, чемпион мира, действующий обладатель Кубка Америки, но мы будем стараться.

Я никогда не испытывал этого раньше, не знаю. У меня есть близкое окружение, которое говорило, что это может произойти. Посмотрим, это будет очень здорово. Я буду противостоять игрокам, которых знаю всю свою карьеру.

В 2014 году Хамес был бомбардиром, звездным игроком, но сейчас он очень хорошо играет, и ему помогает вся команда», — цитирует Лоренсо Caracol.

Календарь и таблица Кубка Америки

В финале Кубка Америки сборная Колумбии сыграет с Аргентиной. Матч пройдет 15 июля.