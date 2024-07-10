Юран о Ямале: Если не будет травм, парень должен вырасти в мегазвезду

Экс-наставниквысказался о потенциале 16-летнего нападающегои сборной

«Ямалю 16 лет, хотя на него посмотришь (смеётся)… Такая физиология, раньше взрослеет. Пацан — молодец. В игре с Францией его покусывали, где-то психологически давили, но Ямаль спокоен и уверен.

Если не будет травм, парень должен вырасти в мегазвезду», — сказал Юран Чемпионату.

Напомним, что сборная Испании добралась до финала Евро-2024, обыграв в полуфинале Францию со счетом 2:1. Ламин Ямаль провел в составе национальной команды 6 матчей на турнире, забил гол и сделал 3 голевые передачи.