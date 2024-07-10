Галактионов о ничьей с «Партизаном»: Были моменты, которые не устраивают

Главный тренервысказался о ничейной результате своей команды в товарищеском матче с(1:1).

«Отрезками "Локомотив" был достаточно неплох в матче с "Партизаном". Когда двигали мяч, когда были сбалансированы. Но были и моменты, которые не устраивают, мы их проговорим.

Много потерь, от этого складывается характер матча и инициатива игры. Нужно быть более сбалансированными.

"Партизан" — хорошая команда. Ребята быстро работают с мячом, есть хорошие исполнители. Понятно, может, нет такой свежести, но это достаточно неплохая команда», — передает слова Галактионова Чемпионат.

В следующем товарищеском матче «Локомотив» сыграет против «Рубина» 13-го июля.