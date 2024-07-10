«Локомотив» избежал поражения в товарищеском матче с «Партизаном»

Наир Тикнизян — защитник «Локомотива» Фото: t.me/fclokomotiv
Первый и единственный гол у «Партизана» забил нападающий команды Матеус Салданья на 30-й минуте.
Уже на 90+3-й минуте защитник сербской команды Матея Стьепанович оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 1:1.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Локомотив — Партизан 1:1
Голы: 0:1 Saldanha (30'), 1:1 (90+3')
В следующем товарищеском матче «Локомотив» встретится с «Рубином» 13-го июля, а «Партизан» сыграет против «Напредак» 20-го числа.