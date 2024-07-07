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    Бубнов: Команда Англии заслуживает только самых негативных эпитетов

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    Эксперт Александр Бубнов раскритиковал сборную Англии после победы над Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

    Александр Бубнов
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    Александр Бубнов

    «Самый яркий и запоминающийся момент первого тайма — это заснувший на трибунах болельщик. Настолько интересный был футбол, что даже 47 тысяч оголтелых фанатов не помешали зрителю проспаться. В этом случае не нужны ни аналитики, ни эксперты.

    После перерыва швейцарцы действовали увереннее англичан, которые откровенно побаивались дружину Мурата Якина. Настоящий футбол начался только после 75-й минуты, когда номинальные гости забили. Брель Эмболо отработал до конца, будто ждал ошибки защитников англичан. Получился очень курьезный гол. Игроки обороны должны были играючи справляться с этим прострелом.

    Команде Якина не повезло, что она быстро пропустила мяч, а вот Букайо Сака повезло, что соперники не сумели заблокировать его удар, как это часто случалось в первом тайме и большую часть второго. Надо же такому случиться, что именно в этот раз у Букайо все удачно сложилось.

    В дополнительное время команды вновь сбавили обороты, но, опять же, к победе ближе были футболисты сборной Швейцарии. Один прямой удар Шакири с углового чего только стоит, когда мяч угодил в крестовину. Если бы Шердан был точнее, то Пикфорд бы не спас команду Англии от вылета.

    Дружине из Туманного Альбиона опять повезло. Неизвестно, как будут оценивать эксперты "тренерский гений" Саутгейта, у которого Харри Кейн отрабатывает в обороне, вместо организации опасных моментов. Это просто нечто. При этом Сака в это время был впереди. Просто "гениальная" тактическая схема Гарета.

    Команда Англии заслуживает только самых негативных эпитетов. Сборная Саутгейта — это команда-абсурд, команда-недоразумение, выбирайте любое другое плохое слово, и оно все равно подойдет. Ни в одной игре на ЕВРО-2024 родоначальники футбола не имела игрового преимущества.

    Англичанам повезло, что они попали в такую сетку. Окажись они на месте сборных Дании или Словении, то смотрели бы за матчами чемпионата уже в качестве зрителей. Единственный положительный момент в игре сборной Англии — работа над ошибками в серии пенальти. Но здесь непонятно, насколько велика роль главного тренера. У него в распоряжении столько мастеров, что забивать 11-метровые может почти любой», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В полуфинале Англия сыграет с командой Нидерландов, которая ранее одолела Турцию со счетом 2:1.

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