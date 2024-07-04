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    Аршавин высказался об успехе сборной Грузии на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Грузии
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объяснил, за счёт чего сборная Грузии впервые в истории сумела выйти в плей‑офф чемпионата Европы по футболу.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «За счёт чего удалось показать себя на чемпионате Грузии? За счёт четверых футболистов. Это вратарь Мамардашвили, Хвича, Микаутадзе и Кочорашвили.

    Дисциплина Саньоля — он заставил грузин, а у нас общепринятое мнение, что они такие разгильдяи, играют только в атаке. Вот эти факторы позволили Грузии победить Португалию. Эта победа предопределила их выход из группы», — сказал Аршавин на телеканале «Матч ТВ».

    На групповом этапе сборная Грузии заняла третье место (четыре очка) в квартете F с Португалией (шесть очков), Турцией (шесть очков) и Чехией (одно очко). В 1/8 финала Грузия разгромно проиграла Испании со счётом 1:4.

    Грузия впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы.

    Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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