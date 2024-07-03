Отец Сафонова: С Матвея сняли запрет на выезд, у него всё хорошо

Запрет на выезд Сафонова был снят после того, как он частично погасил задолженность, выплатив 22 тысяч рублей.
Позже запрет снова вступил в силу, но в этот промежуток времени 25-летний вратарь выехал из России.
«Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с "ПСЖ".
Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо. Раз выехал, значит, все завершилось благополучно.
Во Франции сын чувствует себя нормально», — сообщил отец Матвея Сафонова, слова которого приводит Sport24.
Ранее стало известно, что общая задолженность составляет около 60 миллионов рублей. В феврале бывшая жена вратаря «Краснодара» выиграла дело: суд постановил, что Сафонов должен отдавать на алименты 1/4 своего заработка.
Напомним, в середине июня Сафонов перешел из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что российский клуб получит за своего воспитанника 20 миллионов евро.