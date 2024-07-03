Отец Сафонова: С Матвея сняли запрет на выезд, у него всё хорошо

Евгений Сафонов, отец вратаря «Пари Сен-Жермен», подтвердил, что его сын смог выехать из России, несмотря на задолженность по алиментам перед бывшей супругой.

Запрет на выезд Сафонова был снят после того, как он частично погасил задолженность, выплатив 22 тысяч рублей.

Позже запрет снова вступил в силу, но в этот промежуток времени 25-летний вратарь выехал из России.

«Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с "ПСЖ".

Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо. Раз выехал, значит, все завершилось благополучно.

Во Франции сын чувствует себя нормально», — сообщил отец Матвея Сафонова, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что общая задолженность составляет около 60 миллионов рублей. В феврале бывшая жена вратаря «Краснодара» выиграла дело: суд постановил, что Сафонов должен отдавать на алименты 1/4 своего заработка.

Напомним, в середине июня Сафонов перешел из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что российский клуб получит за своего воспитанника 20 миллионов евро.