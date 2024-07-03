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    Сестра Роналду высказалась о слезах Криштиану

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    Эльма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, встала на защиту брата.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду провалил матч 1/8 финала Евро-2024 против Словении, не реализовав пенальти в дополнительное время, но португальцы все же прошли в четвертьфинал, сломив сопротивление соперника в серии одиннадцатиметровых.

    После промаха с «точки» Роналду разрыдался, а его слезы в прямом эфире видел весь мир. Плакала на трибунах и мама Криштиану.

    «Эта сцена произошла, когда он увидел на огромном экране нашу маму, страдающую от боли на протяжении всей жизни. Знаете ли вы, что это значит? Не знаете… Никто никогда не узнает… Футбол, слава и деньги это не все», — написала 51-летняя Авейру в соцсети.

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