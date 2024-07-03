Мостовой о вылете Австрии: Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место

Экс-футболист сборнойвысказался о сборной Австрии, которая вытелела в 1/8 финала Евро-2024. Национальная команда проиграласо счетом 0:2.

«Я делал прогноз в пользу Австрии, исходя из первого места в группе и восторженных возгласов. Но нужно быть сдержаннее и спокойнее. Турция не давала большого преимущества Австрии.

Не сказать, что Турция наказала — просто воспользовались своими моментами и показали достойную игру. Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место. Ещё можно кинуть в него — а как же так?» — сказал Мостовой Чемпионату.

Сборная Австрии завершила свое выступление на турнире. Турция встретится с Нидерландами в рамках четвертьфинала Евро-2024 6-го июля.