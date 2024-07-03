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    Мостовой о вылете Австрии: Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о сборной Австрии, которая вытелела в 1/8 финала Евро-2024. Национальная команда проиграла Турции со счетом 0:2.

    Ральф Рангник — главный тренер сборной Австрии
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    Ральф Рангник — главный тренер сборной Австрии

    «Я делал прогноз в пользу Австрии, исходя из первого места в группе и восторженных возгласов. Но нужно быть сдержаннее и спокойнее. Турция не давала большого преимущества Австрии.

    Не сказать, что Турция наказала — просто воспользовались своими моментами и показали достойную игру. Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место. Ещё можно кинуть в него — а как же так?» — сказал Мостовой Чемпионату.

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