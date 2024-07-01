Тедеско: Разумеется, у меня есть план на матч с Францией

Главный тренер сборной Бельгиивысказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции.

«Должен ли я рассказать вам о нашем плане на матч? Не думаю, что сейчас подходящий момент, но, разумеется, он у нас есть. Нужно больше, чем один план, а именно — способность к адаптации», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт в Дюссельдорфе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Сильнейший в данной паре в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.