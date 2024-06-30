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    Тедеско заявил, что Лукаку до сих пор остается ключевым игроком сборной Бельгии

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    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско ответил на вопрос о проблемах с результативностью у форварда национальной команды Ромелу Лукаку на Евро-2024.

    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии
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    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии

    «Лукаку уже переживал такие моменты как в клубах, так и в сборной Бельгии. Но он выберется из этого, как всегда, потому что он лидер.

    Для нас он остаётся ключевым игроком, даже если не забивает», — приводит слова Тедеско интернет-издание Corriere dello Sport.

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    • Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала Евро-2024, где встретится с Францией. Игра состоится завтра, 1-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Лукаку провел за сборную Бельгии 3 матча на Евро-2024 и сделал 1 голевую передачу.

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