Тедеско заявил, что Лукаку до сих пор остается ключевым игроком сборной Бельгии

Главный тренер сборнойответил на вопрос о проблемах с результативностью у форварда национальной командына Евро-2024.

«Лукаку уже переживал такие моменты как в клубах, так и в сборной Бельгии. Но он выберется из этого, как всегда, потому что он лидер.

Для нас он остаётся ключевым игроком, даже если не забивает», — приводит слова Тедеско интернет-издание Corriere dello Sport.

Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала Евро-2024, где встретится с Францией. Игра состоится завтра, 1-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Лукаку провел за сборную Бельгии 3 матча на Евро-2024 и сделал 1 голевую передачу.