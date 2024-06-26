Тедеско: Я горжусь своей командой, они справились с давлением в концовке

Главный тренер сборной Бельгиивысказался о матче против Украины (0:0) на Евро-2024.

«Мы знали, что нам нельзя оступиться сегодня. Смысл моего обращения к команде был понятен: надо играть и стараться победить. Мои футболисты перепробовали разные варианты. Мы умеем забивать ранние голы, умеем забивать более поздние, и в этом случае многое потом дается проще. Но и сегодня я горжусь своей командой. Они справились с давлением в концовке, когда один пропущенный гол означал бы вылет из турнира.

Эта группа оказалась сложнее, чем многие могли подумать. Можно быть фаворитами на бумаге, но все эти игры надо проводить по-настоящему. И таким соперникам абсолютно нечего терять. Они атакуют с оглядкой на свои ворота и поэтому могут терять мяч без драматических последствий. У них хватает и классных футболистов тоже. На таком турнире нет маленьких соперников», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Словакия, Бельгия и Румыния вышли в плей-офф чемпионата Европы с группы Е, а Украина стала последней в своей группе, уступив румынам по дополнительным показателям.