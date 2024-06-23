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    Араухо отказался отвечать на вопрос о своем будущем в «Барселоне»

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    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо намекнул на то, что летом может покинуть каталонский клуб.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    «Останусь ли я в "Барселоне"? Сейчас я сконцентрирован только на Кубке Америки», — сказал уругвайский футболист, слова которого передает журналист Фабрицио Романо.

    Transfermarkt оценивает стоимость Араухо в 70 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 25 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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  • 18/06/2024

    • Действующий контракт Араухо с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

    Ранее сообщалось, что в переходе Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария».

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