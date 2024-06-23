Араухо отказался отвечать на вопрос о своем будущем в «Барселоне»

Защитник «Барселоны»намекнул на то, что летом может покинуть каталонский клуб.

«Останусь ли я в "Барселоне"? Сейчас я сконцентрирован только на Кубке Америки», — сказал уругвайский футболист, слова которого передает журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость Араухо в 70 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 25 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Действующий контракт Араухо с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в переходе Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария».