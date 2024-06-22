Монтелла назвал причины поражения Турции в матче Евро-2024 с Португалией

Главный тренер сборнойвысказался о поражении своей команды в матче с(0:3) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Мы хорошо играли в течение 20 минут, создавали возможности, но были наказаны за первую ошибку. Вторая — такие вещи случаются в футболе. Я думаю, что Португалия — одна из лучших команд в Европе, и сегодня они это доказали.

Временами нам не хватало смелости, но это случается с неопытными игроками в финальной стадии. Мы не были сосредоточены на следующем матче, мы были сосредоточены на этом», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

После этого матча Турция занимает 2-е место в своей группе с 3 очками в активе. Расклады в группе F после 2-х туров можно посмотреть по этой ссылке.