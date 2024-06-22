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    Монтелла назвал причины поражения Турции в матче Евро-2024 с Португалией

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    Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о поражении своей команды в матче с Португалией (0:3) в рамках группового этапа Евро-2024.

    Винченцо Монтелла
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    Винченцо Монтелла

    «Мы хорошо играли в течение 20 минут, создавали возможности, но были наказаны за первую ошибку. Вторая — такие вещи случаются в футболе. Я думаю, что Португалия — одна из лучших команд в Европе, и сегодня они это доказали.

    Временами нам не хватало смелости, но это случается с неопытными игроками в финальной стадии. Мы не были сосредоточены на следующем матче, мы были сосредоточены на этом», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

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    • После этого матча Турция занимает 2-е место в своей группе с 3 очками в активе. Расклады в группе F после 2-х туров можно посмотреть по этой ссылке.

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