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    Милик может сменить «Ювентус» на «Болонью»

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    30-летний нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик может перейти в «Болонью», сообщает журналист Джованни Альбанезе в социальной сети X (ранее Twitter).

    Аркадиуш Милик
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    Аркадиуш Милик

    По информации источника, клуб Винченцо Итальяно очень заинтересован в игроке сборной Польши. В ходе переговоров между командами могут появиться новые возможности, связанные с одной из трансферных целей «Ювентуса» защитником «Болоньи» Риккардо Калафьори.

    Напомним, в минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей.

    Календарь и таблица Серии А

    Действующий контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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