Бельгия — Румыния: состав, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы сборныхна матч группового этапа Евро-2024.

Бельгия: Кастельс, Кастань, Фас, Теате, Вертонген, Тилеманс, Онана, Де Брёйне, Доку, Лукаку, Лукебакио.

Румыния: Ницэ, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку, М. Марин, Ман, Р. Марин, Станчу, Дрэгуш, Михэйлэ.

Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 1-го тура Бельгия занимает последнее 4-е место в своей группе без набранных очков. Румыния располагается на 1-й позиции с 3 баллами.