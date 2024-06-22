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    Лукаку выйдет в стартовом составе Бельгии на матч Евро-2024 с Румынией

    Бельгия — Румыния: состав, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Румынии на матч группового этапа Евро-2024.

    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии
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    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии

    Бельгия: Кастельс, Кастань, Фас, Теате, Вертонген, Тилеманс, Онана, Де Брёйне, Доку, Лукаку, Лукебакио.

    Румыния: Ницэ, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку, М. Марин, Ман, Р. Марин, Станчу, Дрэгуш, Михэйлэ.

  • Бельгия — Румыния. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Бельгия — Румыния
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 1-го тура Бельгия занимает последнее 4-е место в своей группе без набранных очков. Румыния располагается на 1-й позиции с 3 баллами.

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