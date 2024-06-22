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    Бельгия — Румыния. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Бельгия — Румыния

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    Сборная Бельгии сыграет с Румынией в рамках второго тура чемпионата Европы. Следить за ходом матча группы E можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Бельгия

    В первом туре Евро-2024 сборная Бельгии встретилась со сборной Словакии. Матч завершился минимальной и сенсационной победой словацкой сборной — 1:0. Гол забил Иван Шранц на 7-й минуте. Бельгия владела мячом на 56% времени, но, несмотря на 15 ударов в сторону ворот, команда не смогла забить. Ромелу Лукаку дважды отправил мяч в сетку, но оба гола были аннулированы VAR.

    Бельгия пробилась на Евро-2024, заняв первое место в своей квалификационной группе. В ходе отбора команда показала отличную игру, одержав 6 побед и сыграв вничью дважды. Особенно запомнилась победа над Австрией со счетом 3:2, которая подтвердила участие Бельгии в финальной стадии Евро.

    На групповом этапе Евро-2024 Бельгии предстоит сыграть еще два матча. Сегодня состоится встреча против сборной Румынии, а в заключительном туре подопечным Доменико Тедеско будет противостоять Украина.

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    Румыния

    Сборная Румынии начала свое выступление на Евро-2024 с впечатляющей победы над Украиной, матч завершился со счетом 3:0. Голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53-я минута) и Денис Дрэгуш (57-я минута).

    Румыния пробилась на Евро-2024, заняв первое место в группе отборочного турнира. Они не проиграли ни одного матча, выиграв 6 и сыграв вничью 4. Румынская сборная в шестой раз в истории пробилась на чемпионат Европы.

    На групповом этапе румыны сыграют еще два матча. Сегодня команда под руководством Эдвард Йорденеску попробует обыграть Бельгию, чтобы досрочно обеспечить себе место в плей-офф. В заключительном туре румыны сыграют со сборной Словакии.

    Личные встречи

    Сборные Бельгии и Румынии встречались между собой пять раз. Румыны выиграли три матча, бельгийцы оказались сильнее в двух случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Бельгия — Румыния с коэффициентом 2.10.

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