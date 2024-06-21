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    Нидерланды — Франция. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Нидерланды — Франция

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    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн
    Сегодня в центральном матче дня на Евро-2024 между собой сыграют сборные Нидерландов и Франции. Следить за ходом встречи группы D можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов стартовала на Евро-2024 с непростой победы над Польшей. Подопечные Рональда Кумана пропустили первыми на 16-й минуте, однако смогли переломить ход встречи. Сначала Гакпо сравнял на 29-й минуте, а решающий мяч в заключительную десятиминутку забил вышедший на замену Вегхорст.

    «Оранжевые» пробились на Евро, заняв второе место в группе, где первыми оказались как раз французы. Голландская сборная проиграла оба матча «трехцветным», но в остальных играх очков не теряла.

    После матча с Францией сборной Нидерландов предстоит провести еще одну встречу. В заключительном туре голландцы сыграют с Австрией в Берлине. Матч состоится 25 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Франция

    Сборная Франция начала групповой этап с минимальной победы над Австрией (1:0). Сами «трехцветные» не забили, но на помощь пришел автогол. Мяч залетел в ворота после срезки австрийского защитника Вёбера на 38-й минуте. Неприятным моментом стала травма лидера сборной Килиана Мбаппе, который сломал нос после столкновения с Дансо.

    Возвращаясь к отбору на чемпионат Европы, стоит отметить, что французы прошли его без поражений. Подопечные Дидье Дешама одержали 7 побед в 8-ми играх, потеряв очки лишь в заключительном и ничего не значащем матче с Грецией.

    Помимо матча с Нидерландами французы на групповом этапе сыграют еще и с Польшей. Игра третьего тура состоится 25 июня в 19:00 по московскому времени в Дортмунде.

    Личные встречи

    В квалификации Евро-2024 французы забрали у голландцев обе игры — 4:0 дома и 2:1 в гостях. Всего в 10-ти последних матчах на счету сборной Франции 7 побед, Нидерланды оказались сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Франция с коэффициентом 2.03.

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