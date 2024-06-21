Арнаутович: Мы очень счастливы, потому что многое вложили в эту игру

Нападающий сборной Австриипрокомментировал победу над Польшей (3:1) в матче Евро-2024.

«Для нас это была очень важная победа, мы все очень счастливы, потому что многое вложили в эту игру. В конце концов мы заслужили победу. Наше выступление против Франции было неплохим, но сегодня мы хотели действовать более открыто и выйти за пределы своих возможностей. Мы действительно хорошая команда и доказали это сегодня», — цитирует Арнаутовича пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, Австрия набрала три очка и поднялась на второе место в группе D. У Польши нет очков и последняя строчка.

В последнем туре Польша сыграет с Францией, а Австрия с Нидерландами. Обе игры пройдут 25 июня.