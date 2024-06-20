Евро-2024: турнирные расклады в группе А

Подошли к концу матчи второго тура группы А. По их итогам мы узнали первого участника плей-офф Евро-2024.

Сборная Германии одержала две победы, набрала 6 очков и уже обеспечила себе место в 1/8 финала Евро-2024.

Сборная Швейцарии имеет в своем активе 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Швейцарцам достаточно сыграть вничью в последнем туре, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Или же рассчитывать на то, что Шотландия не обыграет Венгрию.

Сборная Шотландии набрала 1 очко и идет на третьей позиции в турнирной таблице. Для выхода в плей-офф шотландцам нужно обязательно побеждать Венгрию и рассчитывать на то, что Германия крупно обыграет Швейцарию.

Сборная Венгрии проиграла две игры, не имеет очков и идет последней в группе. Венгры могут рассчитывать только на итоговое третье место, которое тоже может стать проходным. Для этого венгерской команде непременно нужно побеждать и делать это как можно крупнее, а потом уже ждать результаты других групп.

Календарь и таблица Евро-2024

Ранее эксперты нашего сайта попытались спрогнозировать, какие команды выйдут в плей-офф из группы А. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.