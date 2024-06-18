Первый тур чемпионата Европы закрывается матчем группы F, в котором сборная Португалии сыграет с Чехией. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Португалия

Сборная Португалии блестяще прошла квалификацию на Евро-2024, заняв первое место в своей отборочной группе с идеальным результатом — 10 побед в 10 матчах. Этот успех стал возможен благодаря выдающейся игре команды и забитым голам Криштиану Роналду, который стал одним из лучших бомбардиров отборочного этапа.

На чемпионате мира 2022 года Португалия дошла до четвертьфинала, где уступила Марокко со счетом 0:1. На Евро-2020 команда не смогла преодолеть барьер 1/8 финала, проиграв Бельгии. Наилучший результат на чемпионатах Европы был достигнут в 2016 году, когда Португалия стала чемпионом, обыграв в финале хозяев турнира — сборную Франции.

В июне этого года Португалия провела ряд товарищеских матчей: победила Ирландию со счетом 3:0, уступила Хорватии 1:2 и одержала победу над Финляндией со счетом 4:2. Также были проведены матчи в марте, где команда проиграла Словении 0:2 и выиграла у Швеции со счетом 5:2.

Чехия

Чешская сборная обеспечила себе участие в Евро-2024, заняв второе место в своей отборочной группе. В ходе квалификации чехи показали уверенную игру, одержав ключевые победы над такими соперниками, как Польша и Молдова, что позволило им выйти на европейскую арену.

На чемпионате мира 2022 года сборная Чехии не смогла преодолеть отборочный этап, уступив Швеции в плей-офф. На Евро-2020 команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Дании. Лучший результат сборной Чехии на чемпионатах Европы — это победа в 1976 году как Чехословакия и финал в 1996 году как Чехия.

В этом году сборная Чехии провела несколько товарищеских матчей, показав отличные результаты. Подопечные Ивана Гашека одержали четыре победы, обыграв таких соперников, как Норвегия (2:1), Армения (2:1), Мальта (7:1) и Северная Македония (2:1).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги наций сезона 2022/2023. В обоих матчах победу отпраздновали португальцы — 2:0 дома и 4:0 в гостях.

Всего в 5-ти очных матчах на счету сборной Португалии 4 победы, чехи оказались сильнее в одном случае.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Португалия — Чехия с коэффициентом 1.95.