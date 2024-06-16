Кейн заявил, что находится на пике своей формы

Нападающий сборнойрассказал о своей физической форме, заявив, что сможет стать лучшим бомбардиром Евро-2024.

«Я знаю, на что способен. Я знаю, что делал год за годом. Нет причин, по которым я не могу стать лучшим бомбардиром этого турнира

Забивать голы — значит помогать команде. Эта уверенность всё ещё присутствует (во мне). Я на пике своей формы. И не только физической. Это также мой психологический пик, особенно с точки зрения понимания игры, тактики и пространства для манёвра», — приводит слова Кейна BBC.

Сборная Англии в 1-й встрече группового этапа Евро-2024 сыграет против Сербии. Матч состоится сегодня, 16-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.