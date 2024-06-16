Сборные Сербии и Англии сыграют между собой в заключительном матче третьего игрового дня чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоится в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Сербия

Сборная Сербии проявила себя как сильный конкурент в отборочном турнире Евро-2024, заняв второе место в группе. Одним из ключевых моментов стал матч против Болгарии, который завершился ничьей 2:2, благодаря голу защитника Срджана Бабича на 82-й минуте. Этот результат обеспечил сербам выход на Евро-2024, что стало значительным достижением, учитывая, что это их первое участие в чемпионате Европы в современной истории страны.

На чемпионате мира 2022 года сборная Сербии не смогла выйти из группы, завершив турнир на последнем месте. Что касается Евро-2020, Сербия не смогла квалифицироваться, проиграв в финале плей-офф отборочного турнира Шотландии в серии пенальти. Лучший результат Сербии на чемпионатах Европы был достигнут ещё при выступлении в составе Югославии, когда команда заняла второе место в 1960 и 1968 годах.

В рамках подготовки к Евро сборная Сербии провела ряд товарищеских матчей в 2024 году. Они одержали победу над Кипром (1:0) и Швецией (3:0), но потерпели поражения от России (0:4) и Австрии (1:2).

Англия

Сборная Англии вновь доказала, что является силой, с которой нужно считаться, благодаря своему блестящему выступлению в отборочных матчах Евро-2024. Завоевав первое место в группе с комфортным отрывом, англичане отправились на турнир, оставив позади таких соперников, как Италия, Украина, Северная Македония и Мальта.

Последние годы для «трёх львов» были полны как триумфов, так и разочарований. Достигнув четвертьфинала на чемпионате мира 2022 года, они уступили лишь будущим чемпионам — сборной Франции. Но именно финал Евро-2020, где Англия уступила в напряжённой борьбе Италии, останется в памяти болельщиков как один из самых ярких моментов в истории команды.

В преддверии Евро-2024 Англия сыграла три матча, добившись победы только в одной встрече — над Боснией и Герцеговиной (3:0). Также была ничья с Бельгией (2:2) и поражения от Бразилии и Исландии с одинаковым счетом 0:1.

Стоит отметить, что сборные Сербии и Англии никогда не пересекались между собой ранее.

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