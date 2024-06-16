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    Жоау Феликс может перейти в «Фенербахче»

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    «Фенербахче» попытается приобрести полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом сообщает Fanatik.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Стало известно, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании Феликса. Наставник попытается уговорить игрока перейти в турецкий клуб.

    Боссы «Фенербахче» рассматривают возможность аренды Феликса. В турецком клубе планируют заплатить испанцам 6 млн. евро, а в «Атлетико» хотят получить 10 млн. евро.

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    • В прошедшем сезоне Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды, где провел 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

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