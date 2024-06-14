Неймар назвал клуб, за который хотел бы играть в будущем

Нападающий «Аль‑Хиляля»признался, что мечтает вернуться в чемпионат Бразилии.

«Я всегда говорил, что хочу играть за "Фламенго". Очевидно, это моя вторая любимая команда, потому что первая — "Сантос".

При всем уважении к клубу, в котором я тренировался и за который я болею с детства, я очень люблю "Фламенго".

Конечно, мне будет очень приятно, если однажды я смогу играть здесь. Я не знаю, произойдет ли это когда‑нибудь, одному богу известно.

У меня все еще есть контракт с "Аль‑Хилялем", но никто не знает, что ждет нас в будущем», — приводит слова бразильца RMC Sport.

Напомним, Неймар пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы.