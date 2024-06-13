Отец Зайнутдинова: Бактиер мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться

, отец футболиста «Бешикташа», прокомментировал информацию о том, что его сын продолжит карьеру в

Сообщалось, что «Зенит» намерен приобрести сразу двух игроков «Бешикташа» — Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша.

«У него контракт с "Бешикташем" до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат.

Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении», — приводит слова Батыржана Зайнутдинова «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Зайнутдинова в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в турецкой Суперлиге 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями.