Агент Зайнутдинова отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Локомотив»

Бахтиер Зайнутдинов Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что казахстанский футболист, ранее выступавший за московский ЦСКА, может перейти в «Локомотив».
«Из "Локомотива" вообще никто не звонил. Периодически какие‑то звонки поступают, но про интерес "Локомотива" впервые слышу от вас.
Есть ли вероятность, что Бахтиер в ближайшем будущем вернется в Россию? Думаю, она вообще минимальная. Один процент вероятности из ста», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».
Transfermarkt оценивает стоимость Зайнутдинова в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в турецкой Суперлиге 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями.