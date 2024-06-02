Агент Зайнутдинова отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Локомотив»

Евгений Новиков, агент полузащитника «Бешикташа», прокомментировал информацию о том, что игрок может вернуться в российскую Премьер-лигу.

Сообщалось, что казахстанский футболист, ранее выступавший за московский ЦСКА, может перейти в «Локомотив».

«Из "Локомотива" вообще никто не звонил. Периодически какие‑то звонки поступают, но про интерес "Локомотива" впервые слышу от вас.

Есть ли вероятность, что Бахтиер в ближайшем будущем вернется в Россию? Думаю, она вообще минимальная. Один процент вероятности из ста», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Зайнутдинова в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в турецкой Суперлиге 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями.