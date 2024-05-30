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    «Локомотив» может заплатить 3-4 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Хорватии

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    Московский «Локомотив» рассматривает возможность подписания нападающего хорватского «Осиека» Рамона Мьереса, сообщает «Чемпионат».

    Роман Мьерес
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    Роман Мьерес

    «В случае осуществления перехода сумма трансфера составит около € 3-4 млн.

    "Локомотив" уже общался с клубом и представителями игрока. Препятствием может стать зарплата игрока — сторона нападающего требует около € 1,2 млн в год, что является потолком для Локомотива», — добавил источник издания.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Мьереса в 2,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 27-летний аргентинец забил 19 мячей в 34 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии.

    Напомним, «Локомотив» ищет замену Артему Дзюбе, который покинул команду после истечения срока контракта.

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